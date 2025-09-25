オンラインカジノの運営・宣伝サイトを違法とする改正ギャンブル等依存症対策基本法が２５日に施行されたことを受け、坂井国家公安委員長は同日の定例記者会見で、海外の八つのカジノサイトが日本から利用できなくなったと明らかにした。警察庁は法改正に先立ち、今年５月以降、主要なカジノサイトの許認可権限を持つオランダ、中米コスタリカ、カナダなど７か国の政府に対し、日本向けのサービスを停止するよう要望していた。