国連のグテーレス事務総長はAI＝人工知能の軍事利用を規制するよう呼びかけました。これに対し、アメリカは「全面的に拒否する」と表明しています。国連の安全保障理事会は24日、AIの軍事利用について話し合う会合を開きました。グテーレス事務総長はウクライナやガザ地区での戦闘を念頭に、「近年の紛争はAIを使った自律システムの実験場になっている」と述べ、「人間の判断なくAIを利用して攻撃する兵器への国際的な規制が2026年