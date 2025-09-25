25日午後2時ごろ、岩手・八幡平市の安代中学校から北に50メートルほどの林で、栗の木の下にとどまる3頭のクマの姿をFNNのカメラが捉えました。警察によりますと、25日午前8時ごろ、校舎の中にいた生徒が林にいる2頭のクマを目撃しました。その約3時間後には、ほぼ同じ場所で成獣と子グマとみられるクマを2頭ずつ、合わせて4頭を用務員の男性が目撃していました。中学校は生徒たちを集団下校させるなどしたということです。