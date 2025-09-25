前線と暖かく湿った空気の影響で県内は所によって雨脚が強まりました。25日の夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水に十分注意が必要です。柴田アナウンサー「午前11時過ぎ八郎湖SA付近です。雨が勢いよくフロントガラスを打ち付けています。雨脚強くなってきました。非常に視界も悪くなっています」県内は北部や中央部に活発な雨雲がかかりました。柴田アナウンサー「前の車も水しぶきをあげて走っています」潟上市