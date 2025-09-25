25日午前、三種町の国道で軽乗用車同士が正面衝突する事故がありました。それぞれの車の運転手が病院に運ばれ、このうち秋田市に住む79歳の男性が死亡しました。柴田光太郎アナウンサー「事故のあった現場です、正面衝突した2台の軽乗用車前の部分が原形をとどめていないほど激しく壊れていて、ボンネットにかけて大きくへこんでいます。衝撃の激しさを物語っています」事故があったのは三種町鹿渡の国道7号です。警察と消防