◆西武―日本ハム（25日、ベルーナドーム）残り9試合全勝がクライマックスシリーズ（CS）出場に残された唯一の可能性となる5位西武。6試合ぶりに本拠地・所沢に戻り1戦必勝を目指す。4試合ぶりのスタメンとなる6番平沼翔太は、右翼で初のスタメン起用となる。。先発は今井達也。チームの命運を背負うと共に、自身3年連続2桁勝利到達に挑む。◆西武の日本ハム戦スタメン1（中）西川愛也2（遊）滝澤夏央3（左）渡部聖弥4（一