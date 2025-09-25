福岡県は25日、両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の15〜21日の感染者数が175人（前週比16人減）だったと発表した。19週連続の警報レベルを維持しており、県は妊婦に注意を呼びかけている。県内122カ所の定点医療機関が報告した新型コロナウイルス感染症の感染者数は1003人（同113人減）で1医療機関当たり8・22人。インフルエンザは196人（同85人減）だった。