林菜乃子が自身のインスタグラムを更新。餃子の絵文字に「らぶ」とハートマークを添え、大好物を堪能した様子を伝えた。【写真】林菜乃子のうっとり顔投稿では、餃子を頬張りながら「美味しい〜」といった表情で頬に手を添えるショットや、思わず口元を押さえて笑みをこぼすお茶目な姿を公開。さらに香ばしい焦げ目のついた焼きとうもろこしご飯や、緑と白の2色が映える餃子のグルメ写真もアップされ、食欲をそそる内容となってい