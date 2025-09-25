＜パナソニックオープン初日◇25日◇泉ヶ丘カントリークラブ（大阪府）◇6993ヤード・パー71＞国内男子ツアーの第1ラウンドが終了した。8年ぶりのツアー2勝目を狙う35歳・小鯛竜也が10バーディ・1ボギーの「62」。9アンダー・単独首位発進を決めた。〔写真〕あなたは見抜ける？クイズ「偽物クラブ」はどっち8アンダー・2位タイに片岡大育と上井邦浩。7アンダー・4位タイに勝俣陵とヤン・ジホ（韓国）、6アンダー・6位タイには