希望の光だ。プロ初完封勝利で今季３勝目を挙げたロッテ・木村優人投手（２０）だ。大偉業の夢はかなわなかったが、７回１死までパーフェクトピッチイング。その後も安定感のある投球で８回まで２安打無失点の好投だったが、球数は１００球を超えていた。おそらく最終回は投手交代だろうと思いながら、私はスコアボードを見ていた。すると、ベンチからグラブを手にした木村が出てきて再びキャッチボールを始め、スタンドから拍