「大相撲秋場所・１２日目」（２５日、両国国技館）初日から１１連勝の横綱・豊昇龍は結びの一番で小結安青錦と対戦。切り返しで土俵上にたたきつけられ、痛恨の初黒星を喫した。１敗の横綱大の里は関脇霧島に完勝。立ち合いで圧力をかけてぶつかると、冷静に相手を見ながら危なげなく押し出した。豊昇龍の黒星を見届けると、花道を早足で引き上げた。２敗の前頭七枚目隆の勝は、大関琴桜を押し出しで破り１１勝目。琴桜は