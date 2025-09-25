◇パ・リーグ日本ハム―西武（2025年9月25日ベルーナＤ）日本ハムの北山亘基投手（26）が4年目でシーズン規定投球回に到達した。初回2死を奪った時点で到達。この試合前は防御率1・71で、この日投げ合った西武・今井に次いでリーグ3位につけている。トップはソフトバンクのモイネロの・1・46だが、初の2桁勝利に並んで初の主要タイトルも視野に入れる。8月には球団から背番号を「57」から「15」に変更することが発表