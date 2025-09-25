木曜日は発達した低気圧や前線の影響で、日本海側では雨が降り、特に北日本では雨脚が強まった所がありました。金曜日は高気圧に覆われて、天気が回復するところが多くなる見込みです。しかし、北海道は上空の寒気の影響で、大気が不安定となるでしょう。【金曜日の天気の移り変わり】金曜日の明け方にかけては日本海側で雨が降り、新潟県などで雨脚が強まる所がある予想です。金曜日の朝はまだ日本海側では一部で雨が残る所があり