日米両政府が来月下旬に韓国で開催される国際会議に合わせて、トランプ大統領の日本訪問を調整していることが分かりました。来月下旬に韓国で開催されるAPEC＝アジア太平洋経済協力会議に出席する予定のトランプ大統領。日米両政府によりますと、この機会に合わせ、トランプ氏が日本を訪問する方向で調整しているということです。実現すれば、大統領に返り咲いてから初めての日本訪問となります。第一次政権時、「令和初」の国賓と