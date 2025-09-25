◇大相撲秋場所12日目（2025年9月25日両国国技館）結びで小結の安青錦（21＝安治川部屋）が横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）を切り返しで破り、9勝3敗とした。豊昇龍は今場所初黒星で11勝1敗だ。立ち合いで豊昇龍はもろ手突き、突っ張りで相手を中に入れない意思を示した。ただ、相手の低い体勢にたまらず引き、呼び込んで右上手を許した。豊昇龍が左へ回り込んだところで安青錦は左下手をつかみ、左膝を相手の右膝裏にあてが