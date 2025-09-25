美浦トレーニングセンター厩舎改築工事の第３期工事が完工し、竣工（しゅんこう）式と新競走馬診療所、厩舎の内覧会が２５日、行われた。第３期工事は１５年に開始した厩舎改築工事全４期の３期目で、２３年に閉鎖された北馬場の跡地に４０棟の厩舎と競走馬診療所が移転。これにより全体の７割が新厩舎となった。診療所を含め運用開始は１０月からとなる。新競走馬診療所には馬用としては国内初となるＲＩ検査施設を導入。こ