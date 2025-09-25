25日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝148円台後半で取引された。午後5時現在は前日比77銭円安ドル高の1ドル＝148円81〜83銭。ユーロは11銭円安ユーロ高の1ユーロ＝174円61〜65銭。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が23日の講演で、経済指標を見極めて追加利下げを判断する姿勢を示した。利下げペースが遅くなるとの見方からドル買い円売りが優勢となった。市場では「日経平均株価が上昇したことで、投資家