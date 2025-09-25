経済同友会の岩井睦雄代表幹事代行は２５日の定例記者会見で、違法な成分が含まれた疑いのあるサプリメントの購入を巡り警察の捜査を受けた新浪剛史代表幹事の処遇について、「月内をめどに結論を出すため、急ピッチで検討を進めている」と述べた。同友会は１１日、新浪氏の処遇を審議する会員倫理審査会を設置した。審査会は同友会の理事４人、監査役１人の委員５人で構成し、新浪氏の処分の必要性などについて議論している。