フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ自由気ままに２人旅前編」が２４日、放送され、俳優の小泉孝太郎、ムロツヨシが出演した。公私ともに仲良しな２人の旅を追う。この日は石垣島や箱根をめぐる様子が放送された。道中、ムロは「昔は、毎年正月に小泉家の皆さんにごあいさつしに箱根におじゃましましたけど」と回想。孝太郎の父で小泉純一郎元首相、孝太郎の弟で農林水産大臣で小泉進次郎氏との交流を振り返った。ム