「サントリーカップ」（２５日、平和島）２５日の４日目１Ｒに１号艇で登場した阿波勝哉（５２）＝東京・７９期・Ｂ２＝だが、結果は２コースから２着。「ピット離れのタイミングは良かったけど、その先がない。それでインを取られました。まだそこの調整が分かっていないです」と悩みを口にした。それでも、「足は来ています。ターン回りが良くなりました」と手応えもつかめている状態。「準優（２６日）は、前半レースから