【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 会場：幕張メッセ Pixioは、「東京ゲームショウ2025」における出展ブースにて、Vtuber「結城さくな」さんのゲーミングルーム再現を展示している。 Pixioブース（9ホール 09-E40）にて、チャンネル登録者数100万人を超えるVtuber「結城さくな」さんのゲーミングル}