１０月１６日の伊藤道場・新宿フェイス大会に向けた公開記者会見が２５日、大田区の道場で行われ、スターダムのさくらあや（２９）がＣｈｉＣｈｉ（エボリューション）を「Ｓａｒｅｅｅの金魚のフン」とののしった。この大会でさくらは梨杏（スターダム）と組んでＣｈｉＣｈｉ＆叶ミク（Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ）と激突する。会見では「ＣｈｉＣｈｉとの戦いは半年ぶりになります。お互いがどれだけレベルアップしたのか楽しみです