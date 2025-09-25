ノラ・ジョーンズの3年ぶり6回目となる来日ツアーが、9月24日の東京・日本武道館で幕を開けた。全19曲を披露した当日の模様を、長年ノラを追い続けてきた音楽ライター・内本順一がレポート。開演前に「撮影禁止」のアナウンスがあった。昨今の海外アーティストのライブでは珍しいことだ。がしかし、それがよかった。五感が研ぎ澄まされる感覚があり、ノラ・ジョーンズとバンドがそこで鳴らしている音に没入することができた。目を