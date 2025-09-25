名古屋の「海苔弁いちのや」は、全国から厳選した食材を使う“高級のり弁”専門店です。1個1480円という価格ながら、特大白身フライや松阪鶏の焼き肉など豪華な内容で注目を集め、配達需要も伸びています。 ■名古屋に登場 “高級のり弁”専門店 名古屋市中区にある「海苔弁いちのや 名古屋店」は、“高級のり弁” を専門に扱うお店です。 一般的にのり弁といえば手頃な価格をイメージしますが、こち