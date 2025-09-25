ユーロドル1.1731まで、ドル高傾向継続＝ロンドン為替 ユーロドルは1.1731を付け、昨日の安値1.1728に迫っている。対欧州通貨でのドル高基調が継続。ヘルスケア中心に欧州株の軟調な動きも重石となっている。 EURUSD1.1734