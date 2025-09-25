アジア株総じて下落、豪州株は小反発 東京時間17:34現在 香港ハンセン指数 26484.68（-33.97-0.13%） 中国上海総合指数 3853.30（-0.34-0.01%） 台湾加権指数 26023.85（-172.88-0.66%） 韓国総合株価指数 3471.11（-1.03-0.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8772.96（+8.50+0.10%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81545.81（-169.82-0.21%） ２５日のアジア太平洋株式市場は総じて下落