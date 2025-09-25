Ｊリーグは２５日、２６年シーズンのクラブライセンス判定を発表し、Ｊ２で首位に立つ水戸がＪ１ライセンスを付与された。本拠地の「ケーズデンキスタジアム水戸」（水戸市）がＪ１のスタジアム基準の要件を満たしておらず、仮に昇格を果たしても本拠地が使用できない懸念があったが、新スタジアム構想があることにより、例外適用が認められた。２８年１１月末までに場所や予算、整備内容を備えた具体的なスタジアム整備計画