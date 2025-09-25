ポンドドルロンドン勢参加でやや軟調＝ロンドン為替 昨日NY午前に１．３４２７を付けたポンドドルは、その後じりじりと回復。東京市場でも比較的しっかりとなり、ロンドン朝に１．３４６７を付けていた。しかしここに来て対欧州通貨でのドル高が強まり、１．３４３５まで下げてきている。 ＧＢＰＵＳＤ1.3447