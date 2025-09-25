シュレーゲル・スイス中銀（ＳＮＢ）総裁 マイナス金利へのハードルは通常の利下げよりも高い。 しかし、必要であれば、あらゆる手段を使う用意はできている。 スイスへの関税は非常に高く、企業にとって課題となる可能性がある。 経済の大部分は関税の影響を受けない。 したがって、関税の影響は全体としては限定的である。 為替目標の再導入については話し合っていない。