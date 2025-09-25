茨城県美浦村にあるＪＲＡ美浦トレーニングセンターの第３期厩舎改築工事の竣工式典と内覧会が９月２５日、同施設内で行われた。以前は北馬場があった場所に４０厩舎が新たに完成して、１０月１日から順次移っていく予定だ。これで北の杜地区と西地区と合わせて全体の約７割が新しい厩舎となった。また競走馬診療所も新しく建てられて、入院馬房は１９から３０に増えて、馬用としては国内初となるＲＩ検査施設を導入する。これ