広島の床田寛樹投手が２５日、マツダスタジアムで２６日のヤクルト戦（神宮）に向けて調整した。２ケタ勝利に王手をかけて以降、９月は３戦３敗。今季最終登板で、球団左腕で９１年まで６年連続でマークした川口和久以来２人目の３年連続２ケタ勝利を目指す。「最後、勝って終われたら一番いいなと思います。２桁勝ちたいというのありますし、終わりよければすべてよしだと思うので、最後、勝って気持ち良く終われたら。何とか