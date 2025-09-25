トランプ政権は、ホワイトハウスに飾られた歴代大統領の肖像を公開しましたが、バイデン前大統領だけ、自動で署名する装置「オートペン」で書かれたサインが掲げられました。【映像】ホワイトハウスに飾られた歴代大統領の肖像ホワイトハウスは24日、建物西側の回廊に歴代大統領の肖像が新たに飾られ、トランプ大統領が視察する様子を公開しました。このなかでトランプ大統領のとなり、バイデン前大統領だけは、本人の顔ではな