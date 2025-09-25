上場後に記者会見するオリオンビールの村野一社長＝25日午後、東京都内沖縄県を代表するビールメーカーのオリオンビール（豊見城市）の株式が25日、東京証券取引所プライム市場に上場した。初日の取引は、売り出し価格の1株850円の2.3倍に当たる1950円で終えた。終値に基づく時価総額は795億円。上場で知名度を高めて成長が期待できる観光事業のほか、県外や海外でビール事業を強化する。同社によると、沖縄の製造業企業の上場