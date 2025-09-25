第1日、9アンダーで首位の小鯛竜也＝泉ケ丘CCパナソニック・オープン第1日（25日・大阪府泉ケ丘CC＝6993ヤード、パー71）8年ぶりのツアー2勝目を目指す小鯛竜也が10バーディー、1ボギーの62で回って首位に立った。片岡大育と上井邦浩が1打差の2位。勝俣陵とヤン・ジホ（韓国）が64で4位につけ、河本力、永野竜太郎、小平智がさらに1打差の6位に並んだ。プロデビュー戦の15歳、加藤金次郎は71で87位。（賞金総額1億円、優勝2千