明治安田Jリーグ百年構想リーグのロゴJリーグは25日、東京都内で理事会を開き、シーズン移行前の2026年2〜6月に地域別のリーグ戦などで争う特別大会の名称を「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」に決めた。明治安田生命保険とのタイトルパートナー契約に合意した。スポーツ文化の振興などを目指す「Jリーグ百年構想」の理念を伝えるための名称として採用した。特別大会のJ1は東西10チームずつに分かれて地域リーグラウンドを行っ