アメリカのトランプ大統領が国連総会でパレスチナの国家承認に反対したことを受け、パレスチナ出身のアメリカ人から不満の声があがっています。【映像】パレスチナ系住人の怒りの声パレスチナ出身のジャマル・アルナスルさんは、国連本部が置かれるニューヨークで、約30年にわたりレコード店を営んでいます。トランプ大統領が23日、国連総会の演説でパレスチナの国家承認に反対の姿勢を示したことを受け、憤りを隠せません。「