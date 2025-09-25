25日午後3時ごろの秋田市内で撮影された映像では、車のフロントガラスをたたくほどの激しい雨が降り、前を走る車が大きな水しぶきを上げている様子が分かります。前線を伴った低気圧の影響で、大気の状態が不安定となっていて、北日本を中心に、26日にかけて警報級の大雨となる可能性が出ています。25日午前7時半ごろに北海道・函館市で撮影された映像では、道路に強い雨が打ち付けている様子が確認できます。北海道では、福島町な