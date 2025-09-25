芸能生活60年をゆうに超え、まさにお笑い界のレジェンドである西川きよしによるスペシャル番組「ベストヒットグル目ぇ」の第７弾が9月28日（日）午後3時25分からABCテレビで放送される。 ©ABCテレビ 今回のテーマは、「今すぐ食べたい！SNSで話題の関西ご指名グル目ぇ」！今、SNSで話題沸騰中の関西人気グルメを紹介！ きよし師匠の”ご指目ぇ” を受けた出演者たちが、気になるお店に行き、絶品グルメをリポー