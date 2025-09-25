秋の全国交通安全運動に合わせ、50歳以上のベテランドライバーを対象にした交通安全講習会が開かれました。参加者はシミュレーターで事故を防ぐための注意点を再確認しました。仙北警察署 交通課川井巧 係長「横断歩道のない場所を横断していって、その横断中に車が衝突するっていう交通事故、これも非常に多く発生しています」秋の全国交通安全運動に合わせ、仙北警察署が開いた交通安全講習会には市内の事業