タレントうつみ宮土理（82）が25日、中目黒キンケロ・シアターで、主演舞台「I LハートVE豆子」（10月3〜5日、同所）の記者発表に臨んだ。22年から上演が続くコメディー・ミュージカル「豆子」シリーズの第4弾。夫愛川欽也さんが亡くなって10年、愛川さんが建てたキンケロ・シアター15周年の節目を飾る記念舞台となる。うつみは「15年もたったのかなって感じですね。キンキンのおかげ。いつも舞台に出るとキンキンを感じるんです