新型コロナウイルスの感染者は高い水準が続いているものの、3週連続で減少しました。ただ、朝晩の気温が低くなり、体調を崩しやすい時季です。他の感染症を含め、一層の体調管理が必要です。県のまとめによりますと、県が定点とする25の医療機関で今月21日までの1週間に確認された新型コロナウイルスの感染者は、先週から55人減り、150人でした。3週連続で減少していますが、高い水準が続いていて、集団発生も高齢者施設を中心に6