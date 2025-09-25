はま寿司は、2025年9月25日から、期間限定商品3品を全国651店舗で販売しています。柔らかくて甘い「噴火湾産 ほたて」も登場いかの甘みと程よい食感がうにの風味と好相性の「いか刺しのうに和えつつみ」、三陸の海で水揚げされた旨み豊かな「三陸産 大切り銀鮭」を110円で販売し中。また、火山が多く豊かな自然に恵まれた北海道の噴火湾で育ち、柔らかな身と甘みが特長の「噴火湾産 ほたて」を176円で販売します。商品はいずれも数