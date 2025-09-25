名古屋・大曽根にある「とうちゃん弁当」は、すべて390円という激安価格で約50種類を手作りする人気店。安さだけでなくボリュームも味も満点で、連日行列が絶えません。薄利多売と長年の仕入れ先の協力で実現する庶民の味方です。 ■種類は約50種類…激安の390円弁当 名古屋のオフィス街に連日できる長蛇の列。その先にあるのは、すべて390円という激安のお弁当です。手作りにこだわりながら、なぜここまで安く