■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月２５日１４８円８１～８３銭（△０．７７） ０９月２４日１４８円０４～０６銭（▼０．０７） ０９月２２日１４８円１１～１３銭（△０．１９） ０９月１９日１４７円９２～９５銭（△０．８１） ０９月１８日１４７円１１&#