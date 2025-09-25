日銀が２５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４８円８１～８３銭と前営業日比７７銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１７４円６１～６５銭と同１１銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７３３～３４ドルと同０．００５４ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS