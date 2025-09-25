行列が金曜日に特番で復活！9月26日(金)よる9時から放送。法律相談で北村vs橋下バトル再び！さんまが生成AIのフェイクニュース被害者に！社長になった手越の悩みは情報解禁前のネットのリーク…違法じゃないの？【スペシャルMC】明石家さんま【ゲスト】手越祐也桜田ひより松本伊代太田光代東野幸治後藤輝基井上芳雄磯野貴理子【弁護士】北村晴男橋下徹本村健太郎森詩絵里【アシスタント】市來玲奈アナウンサー