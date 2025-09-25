9月20日、女優の高岡早紀がXを更新。愛犬にまつわるできごとを報告した。《買い物中にガードレールに繋いでいた自分の犬を触らないで下さいと言ったら、逆ギレされて怖かった…こういうの、どう思う?》しかし、その内容をめぐって、ちょっとした議論となっている。「高岡さんは、白と黒のまだら模様が特徴の、ダルメシアン2頭と暮らしており、本人のInstagramにもたびたび、その姿が登場しています。6月には、2頭と一緒に散