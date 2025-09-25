【その他の画像・動画等を元記事で観る】 いきものがかりが、12月10日にTVアニメ『キングダム』第6シリーズオープニングテーマに書き下ろした新曲「生きて、燦々」をCDリリースすることが決定した。なお、配信リリースは、10月12日スタートとなる。 ■『キングダム』の壮大で勇敢な世界観に寄り添った楽曲 2026年3月にデビュー20周年を控えた、いきものがかり。来たるアニバー