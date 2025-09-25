25日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝148円75銭前後と、午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝174円68銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース