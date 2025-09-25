ドジャースの佐々木朗希投手は24日（日本時間25日）、敵地チェイスフィールドでのダイヤモンドバックス戦に2番手で登板。公式戦で初めて救援としてマウンドに上がり、1回2奪三振と圧巻のパフォーマンスを見せた。今季ドジャースのブルペン陣は、度重なる背信投球が続き、メジャー全30球団中21位の防御率4.34と低迷。9月に至っては「5.67」まで落ち込み8敗を喫している。この日も、佐々木降板後のア